Жителей возмутили пустые бутылки возле НСК "Олимпийский".

Стихийная свалка появилось после проведения матча между командами "" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия), передает со ссылкой на .

Мусор оставили футбольные фанаты.

"Превратили в свалку, ужас", - пишут киевляне в интернете.

По информации издания, территорию спорткомплекса оперативно убирали.

В этом году в Павлограде на Днепропетровщине, чиновники решили вывозить снег на городскую свалку. Это новый способ борьбы с огненной стихией. Талая вода не даст полигона загораться.

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