|Киевлян возмутила стихийный мусорник возле НСК "Олимпийский"
|17.03.2018 03:20
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Жителей возмутили пустые бутылки возле НСК "Олимпийский".
Стихийная свалка появилось после проведения матча между командами "" (Киев) и "Лацио" (Рим, Италия), передает со ссылкой на .
Мусор оставили футбольные фанаты.
"Превратили в свалку, ужас", - пишут киевляне в интернете.
По информации издания, территорию спорткомплекса оперативно убирали.
В этом году в Павлограде на Днепропетровщине, чиновники решили вывозить снег на городскую свалку. Это новый способ борьбы с огненной стихией. Талая вода не даст полигона загораться.
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