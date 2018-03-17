По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, между погибших в больнице Африна оказались две беременные женщины. Агентство dpa со ссылкой на источники в медучреждении сообщило о десятках пострадавших. Генштаб вооруженных сил Турции отрицает свою причастность к авиаудару Фото: EPA Сирийский наблюдательный совет по правам человека отметил, что между погибших оказались две беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африне и пригородах погибли уже 43 человека.Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что информация об ударе по больнице не соответствует действительности."Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинять вреда мирным жителям", – цитирует силовое ведомство турецкая газета Yeni Safak.Турция начала военную операцию против формирований курдов в Африне 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".10 марта президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в ходе операции в Африне "нейтрализовали уже 3213 террористов".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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