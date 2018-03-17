|В городе грузовик ушел под асфальт
|17.03.2018 04:28
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16 марта на пересечении ул. Покровской и Жуковского в Александровском районе Запорожья грузовик провалился под асфальт, передает со ссылкой на .
На проезжей части грузовой автомобиль провалился задним колесом в огромную яму. Как оказалось, под тяжестью автомобиля дорожное покрытие разрушилось и образовалась довольно большая и глубокая впадина, пишет vmestezp.org.
На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, городских теплосетей и водоканала. Бойцы ГСЧС с помощью гибкой сцепки и пожарного автомобиля вытащили грузовик и отбуксировали его на безопасный участок дороги. Никто не пострадал.
В на Голосеевском проспекте провалился асфальт под хлебовозом ГАЗель.
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