Если санкции против РФ будут усилены, а цена на нефть снизится до $40 за баррель, добыча компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" начнет падать уже в 2019 году, спрогнозировали эксперты энергетического центра "Сколково". РФ испытывает нехватку технологий из-за санкций Фото: EPA Отмечается, что добыча нефти в России с 2012-й по 2016 годы выросла на 6% до 548 млн тонн в год. В 2014–2017 годах благодаря вложениям, сделанным до ввода санкций, были запущены более десятка новых месторождений. Они обеспечили прирост добычи на 25 млн тонн нефти.Если санкции будут усилены, а цена на нефть снизится до $40 за баррель, добыча начнет падать уже в 2019 году, считают эксперты. В 2020 она должна составить 580 млн тонн, а в 2025-м – 505 млн тонн.При базовом сценарии спад добычи прогнозируется к 2025 году до 540 млн тонн.Спад добычи можно было бы компенсировать за счет разработки нетрадиционных запасов на суше и морских месторождений. Но шельфовые проекты, как правило, развиваются с участием иностранцев. В связи с этим санкции действительно заморозили развитие этого сегмента, говорится в исследовании.Также ограничительные меры повлияют на разработку сланцевых месторождений – в РФ в ближайшие годы не будет поставляться оборудование, которое используется для гидроразрыва пласта при добыче сланцевой нефти. Сейчас у России есть около 80 комплексов для таких работ, из которых только 3% – отечественные. С 2014 года, когда были введены санкции, в РФ не произвели ни одного подобного флота.Нехватка технологий может повлиять и на действующие традиционные месторождения, подчеркивают эксперты.В прогнозе Международного энергетического агентства говорится, что к 2023 году США станут крупнейшим производителем нефти в мире, опередив Россию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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