Соломенский суд наложил арест на 185 млн гривен, полученных ООО "Девелопмент Элит" за продажу здания обанкротившегося завода "Краян" Одесскому городскому совету под помещение новой мэрии, по так называемому делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает со ссылкой на .

Как сообщается, согласно решению суда от 13 марта, средства переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"185 миллионов гривен, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", передано в управление АРМА. 13 марта следственный судья Соломенского райсуда на основании ходатайства детективов НАБУ и прокуроров САП возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА. Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, передано новосозданному агентству", – говорится в сообщении бюро.

Напомним, Апелляционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оставил городского главу Одессы Геннадия Труханова в должности.

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