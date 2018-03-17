Окружной административный суд города Киева хотел получить от Верховного Суда Украины образец рассмотрения типичных дел об увольнении чиновников по закону "Об очищении власти". главный Суд ожидает вердикта Конституционного Суда по закону о люстрации Фото: vaas.gov.ua Отмечается, что сейчас в производстве Окружного админсуда находятся более 280 административных исков от чиновников, которых уволили по закону "Об очищении власти", из них 100 исков – от потерявших работу в Генеральной прокуратуре.Чтобы ускорить рассмотрение дел в высший Суд направили представление для решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу.Верховный Суд в ответ указал, что открывать производство нецелесообразно до того, как Конституционный Суд Украины не вынесет приговор по отдельным положениям закона "Об очищении власти".Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд представление о проверке закона на соответствие Конституции. КСУ до сих пор не вынес решение по этому делу.В декабре 2017 года вступили в силу изменения в процессуальные кодексы, которыми был утвержден механизм типичных (образцовых) дел для административного судопроизводства. Решение Верховного Суда по делу о люстрации могло стать ориентиром для всех украинских судов в рассмотрении аналогичных исков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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