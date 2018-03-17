Председатель КНР Си Цзиньпин занимает свой пост с 2013 года. В марте ему разрешили переизбираться неограниченное количество раз. Си Цзиньпина переизбрали на Всекитайском собрании народных представителей Фото: EPA Такое решение путем тайного голосования приняли депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Ни один парламентарий не выступил против поданной кандидатуры.Си Цзиньпина также переизбрали на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами – председателя Центрального военного совета КНР.ТАСС отметило, что до 11 марта 2018 года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.64-летний Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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