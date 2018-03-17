Ветераны ОУН и УПА Житомирской области ежемесячно будут получать по 2 тыс социальной помощи.

Соответствующие изменения внесли в Программу социальной защиты лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, пенсионеров, участников и ветеранов освободительной борьбы ОУН и УПА Житомирской области на 2018-2022 годы, передает со ссылкой на .

Адресная поддержка ветеранам ОУН и УПА будет предоставляться с апреля 2018 года.

"Впервые программу соцзащиты дополнили мерами по улучшению уровня социально-бытового и медицинского обслуживания участников и ветеранов ОУН и УПА и членов их семей, - рассказал Gazeta.ua Юрий Прокопец, директор департамента труда и социальной защиты населения Житомирской областной администрации. - Однако размер выплат может корректироваться в зависимости от финансового ресурса бюджета на соответствующий бюджетный период по решению сессии областного совета "

На территории Житомирской области проживают 6 ветеранов ОУН.

Ветеранам ОУН-УПА, которые проживают на Прикарпатье, повысили пенсии. Такое решение принял Ивано-Франковский областной совет. Доплаты к пенсиям вырастут на 500 гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира