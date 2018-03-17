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Вакарчук на лекции в Стэнфордском университете назвал пять главных проблем Украины
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17.03.2018 06:43
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Украина страдает из-за коррумпированного избирательного процесса,
бюрократии советского стиля, олигархии, отсутствия независимого
правосудия и развитого местного самоуправления, заявил музыкант
Святослав Вакарчук. Вакарчук: У нас не хватает смелых людей,
готовых взяться за решение этих проблем Фото: Stanford CDDRL /
Twitter Артист сформулировал пять проблем, которые мешают развитию
его родины:
"К сожалению, у нас не хватает смелых людей, готовых взяться за
решение этих проблем", – отметил Вакарчук.Сильными сторонами
сегодняшней Украины певец считает развитое гражданское общество и
высокий уровень образованности населения – "возможно, самый
высокий между небогатых стран"."Среди достижений украинских властей
можно назвать существенное укрепление армии и развитие
международных отношений", – добавил он.По словам Вакарчука,
универсального рецепта успеха для всех государств не существует, и
каждая страна добивается экономического роста и демократизации
особым путем, используя свои изначальные преимущества и стараясь
нейтрализовать слабости."Эстония унаследовала ужасную советскую
бюрократию, однако уровень образования населения там был очень
высок. В Корее ситуация сложилась диаметрально противоположная:
население в массе своей было бедным и необразованным, однако страна
унаследовала довольно эффективную японскую систему
управления", – пояснил он.Вакарчук уверен, что Украине
необходимо ориентироваться не только на Евросоюз и США, но также
развивать отношения с Китаем, странами Азии и Африки.Вакарчук
сообщил, что стал "студентом и преподавателем" университета
Стэнфорда в сентябре 2017 года. Ряд экспертов называют
музыканта потенциальным кандидатом в президенты Украины, хотя
он ни разу не заявлял о намерении участвовать в выборах.
- Коррумпированный избирательный процесс, который до сих пор
контролируется олигархами.
- Политическая и экономическая жизнь на местах часто формально
или неформально контролируется людьми, не избираемыми населением, а
назначаемыми "сверху", к примеру, руководством местной полиции,
спецслужб и так далее.
- Бюрократия советского стиля, которая по духу все еще напоминает
СССР, и попросту неэффективна.
- Госпредприятия, которые неформально все еще контролируются
олигархами.
- Неготовность Украины к верховенству закона на данном этапе, и
отсутствие независимого правосудия.
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