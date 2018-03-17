Украина страдает из-за коррумпированного избирательного процесса, бюрократии советского стиля, олигархии, отсутствия независимого правосудия и развитого местного самоуправления, заявил музыкант Святослав Вакарчук. Вакарчук: У нас не хватает смелых людей, готовых взяться за решение этих проблем Фото: Stanford CDDRL ‏/ Twitter Артист сформулировал пять проблем, которые мешают развитию его родины: Коррумпированный избирательный процесс, который до сих пор контролируется олигархами. Политическая и экономическая жизнь на местах часто формально или неформально контролируется людьми, не избираемыми населением, а назначаемыми "сверху", к примеру, руководством местной полиции, спецслужб и так далее. Бюрократия советского стиля, которая по духу все еще напоминает СССР, и попросту неэффективна. Госпредприятия, которые неформально все еще контролируются олигархами. Неготовность Украины к верховенству закона на данном этапе, и отсутствие независимого правосудия. "К сожалению, у нас не хватает смелых людей, готовых взяться за решение этих проблем", – отметил Вакарчук.Сильными сторонами сегодняшней Украины певец считает развитое гражданское общество и высокий уровень образованности населения – "возможно, самый высокий между небогатых стран"."Среди достижений украинских властей можно назвать существенное укрепление армии и развитие международных отношений", – добавил он.По словам Вакарчука, универсального рецепта успеха для всех государств не существует, и каждая страна добивается экономического роста и демократизации особым путем, используя свои изначальные преимущества и стараясь нейтрализовать слабости."Эстония унаследовала ужасную советскую бюрократию, однако уровень образования населения там был очень высок. В Корее ситуация сложилась диаметрально противоположная: население в массе своей было бедным и необразованным, однако страна унаследовала довольно эффективную японскую систему управления", – пояснил он.Вакарчук уверен, что Украине необходимо ориентироваться не только на Евросоюз и США, но также развивать отношения с Китаем, странами Азии и Африки.Вакарчук сообщил, что стал "студентом и преподавателем" университета Стэнфорда в сентябре 2017 года. Ряд экспертов называют музыканта потенциальным кандидатом в президенты Украины, хотя он ни разу не заявлял о намерении участвовать в выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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