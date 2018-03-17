В России во Владимирской области в районе Гусь-Хрустального рок-группа "Пикник" попала в аварию.

Музыкантов коллектива госпитализировали, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел на 50-м километре дороги Владимир-Тума. Микроавтобус с музыкантами столкнулся с кроссовером . В результате минивэн вылетел в кювет. Музыкантов с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В пятницу вечером "Пикник" должни был выступить в Рязани. Туда группа ехала из Владимира.

Группа "Бумбокс" порадовал фанатов новым сюрпризом."Люди" и "Голый Король" - это третья и четвертая пластинки группы Бумбокс, вышедшие на виниле. Ранее были выданы альбома "Средний Возраст" и "Терминал Б".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира