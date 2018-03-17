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Замдиректора ФБР уволили за два дня до выхода на пенсию
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17.03.2018 07:47
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Администрация президента США Дональда Трампа "продолжает войну"
против ФБР, заявил Эндрю Маккейб после увольнения с должности
замдиректора бюро. Маккейб отработал в ФБР больше 21 года и теперь
может лишиться пенсии Фото: EPA Об отставке замдиректора ФБР стало
известно еще в конце января, но предполагалось, что он официально
покинет свой пост после того, как сможет претендовать на пенсионные
льготы. Теперь его соцгарантии оказались под вопросом.По словам
Сешнса, в результате внутреннего расследования в ФБР выяснилось,
что Маккейб несанкционированно раскрывал информацию для СМИ и давал
ложные показания под присягой.Маккейб напомнил, что прослужил в ФБР
больше 21 года и заявил, что "невероятно разочарован таким
решением". По его словам, власть президента Дональда Трамп
"продолжает войну" против бюро.Республиканцы и Трамп часто
критиковали Маккейба за то, как он во время избирательной кампании
2016 года расследовал случай с утечкой секретной информации из
личной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США.
ФБР в итоге отказалась предъявлять обвинения кандидату от
Демократической партии.Трамп также был недоволен ролью замглавы ФБР
в расследовании возможного вмешательства России в американские
выборы. Маккейб является близким соратником Джеймса Коми, которого
президент США уволил с должности директора ФБР в мае 2017
года.
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