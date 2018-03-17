Администрация президента США Дональда Трампа "продолжает войну" против ФБР, заявил Эндрю Маккейб после увольнения с должности замдиректора бюро. Маккейб отработал в ФБР больше 21 года и теперь может лишиться пенсии Фото: EPA Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что он официально покинет свой пост после того, как сможет претендовать на пенсионные льготы. Теперь его соцгарантии оказались под вопросом.По словам Сешнса, в результате внутреннего расследования в ФБР выяснилось, что Маккейб несанкционированно раскрывал информацию для СМИ и давал ложные показания под присягой.Маккейб напомнил, что прослужил в ФБР больше 21 года и заявил, что "невероятно разочарован таким решением". По его словам, власть президента Дональда Трамп "продолжает войну" против бюро.Республиканцы и Трамп часто критиковали Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал случай с утечкой секретной информации из личной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США. ФБР в итоге отказалась предъявлять обвинения кандидату от Демократической партии.Трамп также был недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. Маккейб является близким соратником Джеймса Коми, которого президент США уволил с должности директора ФБР в мае 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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