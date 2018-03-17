Украина передала в ООН резолюцию Верховной Рады Украины с обращением к международному сообществу в связи с незаконными выборами президента России во временно оккупированном Крыму. Соответствующее письмо, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН Карелу ван Остерому, подписано постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко. Обращение Украины в ООН содержит заявление украинского МИД и резолюцию Верховной Рады о недопустимости выборов в Крыму Фото: ЕРА "Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – сказано в обращении постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН, постоянному представителю Нидерландов при Организации Объединенных Наций Карелу ван ОстеромуОбращение также содержит заявление МИД Украины по поводу решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму."Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", – отмечается в письме.Как сообщили "Укринформу" в украинской миссии ООН, еще один документ был адресован делегациям всех стран-членов ООН.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада поддержала проект постановления №7546 об обращении к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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