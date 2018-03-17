|Глава МИД Британии уверен, что Путин лично приказал отравить Скрипаля
|17.03.2018 08:49
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «нарушением дипломатических правил приличия».
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что решение об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее только, было принято лично Владимиром Путиным.
«Мы ничего не имеем против самих русских. Русофобии из-за происходящего не будет», — заявил министр. Джонсон добавил: «Наша ссора — с путинским Кремлем».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «нарушением дипломатических правил приличия».
«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — подчеркнул Песков.
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