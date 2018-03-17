Ровненская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

Ровненская атомная электростанция (АЭС) 17 марта в 00:02 отключила от сети второй энергоблок для проведения среднего планово ремонта, сообщила пресс-служба станции.

По ее данным, ремонт продлится 45 суток (до 1 мая 2018 года), в рамках которого будут выполнены мероприятия для продления срока эксплуатации блока.

Таким образом, по состоянию на утро субботы в работе находятся энергоблоки №1 и №4. на энергоблоке №3 продолжается 100-сутки планово-предупредительного ремонта. Отмечается, что работы выполняются согласно графика.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС находится в пределах нормы.