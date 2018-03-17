Украинцы высказывают желание, чтобы лица, которых избирают на выборах, несли полную уголовную ответственность за то, что они не выполняют обещаний данных перед выборами, передает со ссылкой на

Петиция з таким заявлением размещена на официальном сайте президента Украины.

«Для того, чтобы построить нормальную, цивилизованную страну в Украине должна быть введена уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний», - отмечает автор петиции.

Стоит отметить, что в Администрации президента украины хотят провести досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

«Пока есть административный ресурс, карманные силовики и лояльность олигархических медиа - по старому закону переизбрать Раду. Провести выборы где-то в августе 2018 года, когда страна в отпусках, наблюдателей - не будет, а мажоритарка обеспечит Петру Порошенко большинство в новой Раде », - подчеркивает Лещенко.

Согласно заявлению Лещенко еще одна причина выборов в августе кроется в способе избавиться от премьер-министра Владимира Гройсмана, который «ведет свою игру».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира