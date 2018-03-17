В результате столкновения поезда с локомотивом неподалеку от
словацкой Братиславы пострадали 18 человек. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке только в поезде ехали 80 человек
Скриншот: teraz.sk В результате аварии пострадали 18 человек, между
которых один ребенок. Трое пострадавших получили тяжелые
травмы.Авария произошла около станции Пезинок, расположенной близко
от столицы Словакии Братиславы.Отмечается, что жизням пострадавших
ничего не угрожает. Всего в поезде ехали 80 человек.
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