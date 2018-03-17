После отравления в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля британские власти готовят санкционный закон, под действие которого может попасть хозяин футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, пишет The Times. Британские СМИ считают, что Абрамович может остаться без "Челси" Фото: ЕРА Если незаконное происхождение активов будет доказано, они могут быть конфискованы властями. В этой связи издание не исключило, что российский миллиардер Роман Абрамович может лишиться принадлежащего ему английского футбольного клуба "Челси".Абрамович, чье состояние российский Forbes оценивает в $9,1 млрд, в январе 2018 года стал фигурантом "кремлевского доклада" минфина США – списка бизнесменов и чиновников, близких к Кремлю.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем.В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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