Посольство России в Украине направило ноту в украинский МИД с требованием обеспечить возможность голосования для граждан РФ в российских дипломатических учреждениях. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Посольство России в Украине: Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону Фото: ukraine.mid.ru "Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове", – сказано в заявлении. Отмечается, что "намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений"."Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону. В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты", – добавили в посольстве.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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