Российский "" сократит сотни рабочих мест в представительствах компании по всему миру, высвободившихся сотрудников переведет в свои российские офисы.

Об этом сообщает со ссылкой на осведомленные источники, передает со ссылкой на .

Сокращения затронут трейдинговые и экспортное подразделения компании за границей, количество рабочих мест в них будет сокращено наполовину с нынешних 2 тыс. человек. Недостающие кадровые позиции будут открыты в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

"В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны", - сказал один из собеседников агентства.

В "Газпроме" Reuters подтвердили планы проведения реструктуризации.

"О конкретных параметрах можно будет говорить только после утверждения плана реструктуризации", - рассказал агентству представитель "Газпрома" .

По словам источников, в ходе проходящей реструктуризации функции трейдингового подразделения Газпрома - Gazprom Marketing and Trading (GMT) - будут частично объединены с функциями Gazprom Germania, который также занимается торговлей газом.

Офис GMT расположен в Лондоне и является крупнейшим по численности представительством "Газпрома" за рубежом. Вместе с тем, в "Газпроме" утверждают, что планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения отношений между Россией и Великобританией.

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