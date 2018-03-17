Украинская власть опасается предоставления населению свободного права на ношение оружия, которое может поспособствовать сдерживанию российской агрессии.

Об этом рассказал украинский дипломат, знаток фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара, информирует svodka.net.

«Если помните наш президент сказал очень странную фразу о том, что право на оружие, на насилие должно быть у государства, равно как и на власть. Так вот, право на власть принадлежит исключительно нам, украинцам, а не органам власти или одному лицу. Второй момент: почему он говорит об этом насилии и оружии?» – отметил Хара.

По его мнению, такое право препятствует узурпации власти и навязывания населению решений, с которыми не согласно большинство.

«Революция Достоинства показала, что право на ношение и владение оружием должно быть у наших граждан. Это будет тем шагом, который будет удерживать российскую агрессию. Конечно, президент немного опасается этих неконтролируемых процессов, но, с другой стороны, нет альтернатив, чтобы защищать государство — и своему народу надо доверять. Украинцы показали, что государство для них важно, они хотят здесь жить и не хотят создавать здесь анархию», — резюмировал дипломат.

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