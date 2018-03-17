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Соратника Березовского Глушкова могли задушить собачьим поводком
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17.03.2018 10:03
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Полиция Лондона в качестве приоритетной изучает версию убийства
бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот"
Николая Глушкова при помощи собачьего поводка, пишет The
Independent. Расследование дела Глушкова проводит
контртеррористическая полиция Лондона Фото: ЕРА . Об этом
сообщает The Independent со ссылкой на
источник.Собеседник издания сообщил, что бывшего соратника
бизнесмена Бориса Березовского Глушкова могли задушить собачьим
поводком. По данным The Independent, британские следователи изучают
эту версию в качестве приоритетной.Глушков в 1989–1991 годах
занимал пост начальника отдела, затем – заместителя
гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995
годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м
занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой
Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был
арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен
в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств
и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004
году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам
и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда,
так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017
года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова
к восьми годам колонии общего режима по новому делу
о хищении средств "Аэрофлота".В России у Глушкова остались
огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о
хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах.4 марта в британском
Солсбери госпитализировали с симптомами
отравления 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.
Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля. Премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время
покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок",
разработанный в России.
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