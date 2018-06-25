Попытка КП "Київблагоустрій" снести гараж привела к массовой драке. Применили слезоточивый газ, владельцы гаража Юрий и Сергей Морозенко, а также их отец Владимир были госпитализированы, передает со ссылкой на .

"Около 11:00 к гаражу на проспекте Космонавта Комарова подъехала бригада КП "Київблагоустрій", 10 человек, вместе с неизвестными в камуфляжной форме", - рассказывает адвокат Морозенков Олег Верхотуров. - Владельцы недвижимости и их отец находились неподалеку. Когда увидели, что готовится самопроизвольный и преступный демонтаж их имущества просили показать документы на снос объекта, а не получив их, объяснили что коммунальщики совершают преступление ".

По словам адвоката руководитель бригады демонтажа, назвавшийся Павлом Леонидовичем их проигнорировал.

"Он приказал своим подчиненным крушить гараж, вырезать ворота болгаркой и терпеть потолок", - рассказывает Верхотуров. - Мои клиенты начали защищать себя и свой гараж от бригады комунальщиков и "титушок". Началась драка. Мужчины в камуфляже применили слезоточивый газ и избили законных владельцев гаража и их отца ".

По словам юриста в результате драки Юрий, Сергей и Владимир Морозенко получили сильные ожоги кожи и лица. Владимиру Морозенко сломали ногу в районе голени.

Увидев драку соседи, которые были неподалеку, вызвали полицию. Комунальщики когда увидели что к гаражу бегут люди и узнав, что едет полиция - сбежали.

Защитников гаража после драки увезла скорая.

"В результате столкновения мои подзащитные Юрий и Сергей Морозенко и их отец Владимир получили умышленные телесные повреждения средней тяжести от КП" Киевблагоустройство "и титушок", - подытожил Олег Верхотуров.

Получив медицинскую помощь владельцы гаража написали заявления в полицию по факту полученных телесных повреждений и нанесенного ущерба.

Владельцы гаража Юрий и Сергей Морозенко решили отстоять свое здание и защитить право собственности

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