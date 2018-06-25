|Работы КП "Київблагоустрій" привели к массовой драке
|25.06.2018 06:15
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Попытка КП "Київблагоустрій" снести гараж привела к массовой драке. Применили слезоточивый газ, владельцы гаража Юрий и Сергей Морозенко, а также их отец Владимир были госпитализированы, передает со ссылкой на .
"Около 11:00 к гаражу на проспекте Космонавта Комарова подъехала бригада КП "Київблагоустрій", 10 человек, вместе с неизвестными в камуфляжной форме", - рассказывает адвокат Морозенков Олег Верхотуров. - Владельцы недвижимости и их отец находились неподалеку. Когда увидели, что готовится самопроизвольный и преступный демонтаж их имущества просили показать документы на снос объекта, а не получив их, объяснили что коммунальщики совершают преступление ".
По словам адвоката руководитель бригады демонтажа, назвавшийся Павлом Леонидовичем их проигнорировал.
"Он приказал своим подчиненным крушить гараж, вырезать ворота болгаркой и терпеть потолок", - рассказывает Верхотуров. - Мои клиенты начали защищать себя и свой гараж от бригады комунальщиков и "титушок". Началась драка. Мужчины в камуфляже применили слезоточивый газ и избили законных владельцев гаража и их отца ".
По словам юриста в результате драки Юрий, Сергей и Владимир Морозенко получили сильные ожоги кожи и лица. Владимиру Морозенко сломали ногу в районе голени.
Увидев драку соседи, которые были неподалеку, вызвали полицию. Комунальщики когда увидели что к гаражу бегут люди и узнав, что едет полиция - сбежали.
Защитников гаража после драки увезла скорая.
"В результате столкновения мои подзащитные Юрий и Сергей Морозенко и их отец Владимир получили умышленные телесные повреждения средней тяжести от КП" Киевблагоустройство "и титушок", - подытожил Олег Верхотуров.
Получив медицинскую помощь владельцы гаража написали заявления в
полицию по факту полученных телесных повреждений и нанесенного
ущерба.