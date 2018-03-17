Из выступления стал понятен и новый маркер российских успехов — «догнать и перегнать СССР»: в урожаях, вооружениях, экономике.

Владимир Путин в своей речи перед Федеральным собранием поставил символическую точку в горбачевской «политике нового мышления», начатой в середине 80-х. Ее основными посылами были прекращение холодной войны с Западом, разрядка, отказ от гонки вооружений и демократические преобразования. Путинское послание-2018 перечеркнуло его полностью, продемонстрировав «новое путинское мышление» с противоположными приоритетами — гонкой вооружений (с заявленной попыткой создать российскую СОИ), началом холодной войны, консервированием «стабильности» как высшей ценности, информирует svodka.net.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ. По его мнению, речь даже не об озвученных объемах милитаризации России (введение в строй десятков новых ракет разной эффективности), а о самой основе этой новой (новой ли?) парадигмы мышления.

«Из выступления стал понятен и новый маркер российских успехов — «догнать и перегнать СССР»: в урожаях, вооружениях, экономике. Причем соревнование с СССР имеет как символическое, так и сугубо практическое значение, — отмечает автор. — В первом случае стоит задача показать россиянам, что «жить стало лучше». Старательно «бронзовеющий» усилиями российской пропаганды СССР (превратившийся в некое воображаемое общество, не имеющее никакой связи с реальностью) берется как эталон, который нужно «обгонять», и с которым нужно постоянно сверяться. Учитывая крайне невысокие социальные стандарты СССР (по части жизни простых людей, а не трат на «величие страны»), делать это будет довольно просто».

Горбулин подчеркивает, что с практической же точки зрения «со статичным противником (который давно исчез в дымке прошлого) соревноваться куда проще, чем с современными США, Китаем или европейскими странами — не нужно объяснять своему населению, что если с нами «все считаются», то откуда же проблемы в экономике и постоянные санкции, ответить на которые все сложнее».

Читайте: Миротворцы для Донбасса: Путин готовит подмену?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира