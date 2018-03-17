Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды на реках в западных областях Украины

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о повышении уровня воды на реках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями в 8.00 16 марта): на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м, возможен выход воды на пойму на р.Стрвяж - с.Луки; на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р.Боржава - 1,5-2,5 м, возможен выход воды на пойму в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

В то же время на реках Правобережья Украины 18-21 марта в связи со снижением температуры воздуха ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами вероятно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.