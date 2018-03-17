|В центре Киева нашли труп мужчины
|17.03.2018 10:29
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В пятницу, 16 марта, в Подольском районе Киева около 22:00, обнаружили тело мужчины, сообщает Корреспондент.
По данным источника, труп нашли около 22:00 в подъезде одного из жилых домов на улице Туровской, в Подольском районе столицы. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Кроме этого, по словам очевидцев, на данный момент на месте происшествия находиться много правоохранителей, СОГ и кинологи.
Как сообщал svodka.net, в Одессе на пляже было обнаружено тело девушки. Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на 16-тую станцию Большого Фонтана и нашла тело местной жительницы 1998 года рождения. У девушки не было внешних признаков насильственной смерти.
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