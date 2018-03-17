Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов», — сказал Гройсман, информирует svodka.net.

Кроме того еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

«А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым», — добавил премьер.

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По его словам, в данном случае есть только один вопрос — это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это вероятно благодаря международным процедурам.

Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. «Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры», — заявил глава Кабмина.

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