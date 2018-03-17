|Гройсман озвучил долг Газпрома
|17.03.2018 10:34
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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов», — сказал Гройсман, информирует svodka.net.
Кроме того еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.
Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.
«А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым», — добавил премьер.
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По его словам, в данном случае есть только один вопрос — это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это вероятно благодаря международным процедурам.
Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. «Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры», — заявил глава Кабмина.