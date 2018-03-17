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Тымчук: 18 марта в России будут проходить выборы. В этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине
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17.03.2018 10:35
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Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук призвал участников и
организаторов массовых акций в Украине 18 марта "проявить разумную
бдительность". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тымчук: Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое
право граждан Фото: nfront.org.ua "На 18 марта во многих регионах
Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный
протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что
18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в
этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине,
которые Кремль будет использовать для своей пропаганды", – написал
он.Нардеп призвал организаторов и участников массовых акций
проявить 18 марта "разумную бдительность"."В этом же контексте
полностью поддерживаю решение запретить голосование в российских
дипломатических учреждениях на территории Украины", – добавил
Тымчук.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1494113097384007
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года – в день годовщины аннексии Крыма.16 марта
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил,
что граждане России не смогут проголосовать за своего
президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева,
Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили,
что украинские власти "не знают норм международного
права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет
гражданам России избирать своего президента на территории
дипломатических представительств РФ в Украине "открытым
вмешательством в сугубо внутренние дела России".
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