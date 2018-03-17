|МИД России объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата
|17.03.2018 10:36
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Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата
и потребовало покинуть в недельный срок 23 дипломатических
сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.
Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.
«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России.Источник - .
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