следовательно в активе украинской сборной 21 медаль

Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) между спортсменов в категории "стоя", говорится в сообщении на сайте соревнований.

Бронзу завоевал Максим Яровой в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). В активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Напомним, на седьмой день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан украинская сборная пополнила копилку тремя наградами, между которых золотая и две серебряные.

13 марта украинка Оксана Шишкова пополнила копилку сборной золотой наградой.