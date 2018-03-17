Бывшего замдиректора ФБР уволили за разглашение информации

Генеральный прокурор США Джеффри Сешнс уволил бывшего первого заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба только за 26 часов до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности и утратой доверия к нему, сообщает .

"ФБР ожидает от каждого сотрудника соответствия самым высоким стандартам честности, профессиональной этике и ответственности", - говорится в заявлении Сешнса.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

По его словам, решение об увольнении Маккейба было принято после разглашения им ряда не подлежавшей раскрытию в СМИ информации. Соответствующий доклад подготовил Отдел профессиональной ответственности ФБР.

Также Сешнс заявил, что Маккейб был "недостаточно искренен, включая его заявления, данные под присягой".

Маккейб собирался уйти на пенсию 18 марта в день своего 50-летия после 20 лет службы. Однако досрочное увольнение с должности, вероятно, лишит его некоторых выплат за выслугу лет.

Сам он назвал свое увольнение частью кампании по дискредитации ФБР и расследования "дела о России" Роберта Мюллера.

С февраля 2016 года на протяжении двух лет Маккейб являлся первым замдиректора ФБР, однако 29 января 2018 года он объявил, что покидает свой пост и уходит в отпуск до середины марта, чтобы затем уйти на пенсию, сохранив все финансовые бонусы.

На протяжении трех месяцев - с начала мая по август 2017 года Маккейб занимал должность временно исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми.