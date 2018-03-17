Документ адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш

Об этом сообщает "Укринформ", который получил копии документов в распоряжение.

"Имею честь этим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины по его обращению к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе.

Письмо также содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Документ адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остер.

Отметим, вчера Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Также представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявлял, что Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыму.