В субботу, 17 марта, в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках завоевали медали украинские паралимпийцы, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что на счету украинской команды одна серебряная и одна бронзовая награды.

По данным источника, в мужской гонке "сидячих" на 10 км. Григорий Вовчинский завоевал серебро, пропустив вперед Йошихиро Нитту из Японии. Бронзовую медаль завоевал Марк Арендз из Канады. А в гонке на 7,5 км. среди "сидячих" Максим Яровой замкнул тройку призеров, завоевав бронзу. Его опередили Син Е Хюн из Южной Кореи и Даниэль Кноссен из США.

Таким образом, на счету украинцев теперь 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград - 21 медаль.

Паралимпийская сборная Украины опустилась на 5-е место в общекомандном зачете, пропустив вперед команду Канады, которая завоевала сегодня 2 золотые медали. Нашу сборную оперержают в медальном зачете команды США (12-5-8), России (8-10-6), Канады (8-1-15) и Германии (6-8-2).

Как сообщал svodka.net ранее, на XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане четвертый день соревнований принес Украине шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые.

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