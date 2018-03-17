Несмотря на то, что в Украине выросли доходы населения, жители страны все равно массово едут работать в Польшу.

Это связано с тем, что в соседней стране минимальная зарплата приблизительно в четыре раза выше, чем в Украине. Об этом пишет экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в социальной сети Facebook, информирует svodka.net.

«Почему несмотря на значительный рост доходов населения Украины в 2017 году украинцы массово едут в Польшу? Все просто:

1) Минимальная зарплата:

Украина — 3723 грн

Читайте: Стало известно, чего опасается Порошенко со стороны украинцев

Польша — 2100 злотых (16012,77 грн)

2) Средняя зарплата в четвертом квартале 2017:

Украина — 7878 грн

Польша — 4516,69 злотых (34440,34 грн)», — наводит он пример.

При этом, уточнил Компаниец, стоимость жизни в польской Варшаве только в 1,58 раза выше, чем в Киеве.

«Поэтому люди будут ехать в Польшу, пока доходы, которые получают они в Украине, станут хотя бы не меньше в 1,6 раза, чем в Польше. То есть средняя зарплата в Украине должна вырасти до 21525 грн (это расчет по действующему курсу гривны и по действующим ценам)», — подытожил экономист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира