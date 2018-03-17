Две большие перемены – экономические и демографические – угрожают способности президента РФ Владимира Путина сохранить стабильность в стране и удержать власть.

Об этом пишет старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor по Евразии и специалист по СНГ Лорен Гудрич в материале, текст которого есть в распоряжении «Апострофа», информирует svodka.net.

«Общественный договор Путина. Придя к власти, Путин заключил неофициальный общественный договор с российским народом для поддержания финансовой и экономической стабильности. Договор подразумевает стабильную выплату зарплат, гарантированные пенсии, надежную банковскую систему, государственную поддержку стратегических активов и возможности для следующего поколения. Экономическое положение России формирует лояльность (или, по крайней мере, несопротивление) элиты, населения в целом, военных и служб безопасности. При Путине Россия довольно неплохо оправилась после экономических трудностей; однако в настоящее время она вступает в долгий период стагнации, отражающийся на всей стране», — пишет Гудрич.

Он обращает внимание на быстрые темпы роста бедности в России, низкие зарплаты, проблемы в банковской сфере.

«Именно экономика вызывает наибольшую тревогу у подавляющего большинства россиян. Из более чем тысячи протестов в 2017 году две трети были связаны с экономикой. Плакаты, которые держали участники массовых демонстраций в июне 2017 года, призывали Кремль тратить деньги на хлеб, а не на бомбы – выпад против военных интервенций Москвы в Сирии и Украине», — отмечает аналитик.

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Еще одной причиной недовольства в России является коррупция. При этом россияне в значительной степени игнорировали коррупцию Путина и его приспешников, пока страна процветала, но антикоррупционная кампания против Кремля набирает обороты.

«Подобное недовольство проявляется и у российских элит, как в Кремле, так и между олигархов. Элиты поддерживали Путина, пока их активы были защищены и приумножались. Но теперь их бизнес-возможности ограничиваются из-за застоя в экономике и западных санкций, введенных в ответ на внешнеполитическую деятельность Москвы», — пишет знаток Stratfor.

Также он указывает на усиление конкуренции между элит и уменьшение способности Путина контролировать это противостояние.

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«Кроме того, крупные службы безопасности устроили бряцанье оружием вокруг ключевых активов и капиталов, что может стать проблемой во время четвертого срока Путина для сохранения контроля над другими элитами», — отмечает Гудрич.

Относительно демографической угрозы для Путина аналитик обращает внимание на рост числа мусульманского населения при общем сокращении населения страны. Этот демографический сдвиг усиливает влияние мусульманских лидеров, таких как Кадыров.

«Кроме того, Россию охватывает смена поколений: почти треть населения страны родилась после развала Советского Союза в 1991 году. Этот класс знает только Путина как лидера страны и почти не помнит о лихих 1990-х. Россияне, достигшие совершеннолетия, сами по себе не являются антипутинистами, хотя в основном предпочитают предсказуемому продолжению правления Путина возможность выбора лидера. Недавний опрос Левада-центра показал, что только 15% россиян в возрасте 18-24 лет полагают, что Путин действует в интересах россиян, а 74% считают, что он несет ответственность за проблемы РФ. В последние годы участниками протестов становятся преимущественно молодые люди, по сравнению с протестами 2011-2012 годов, на которые выходили люди среднего возраста. Демонстрации все чаще организуются в социальных сетях (в которых активно это новое поколение), что затрудняет для Кремля их контроль или срыв», — отмечает Гудрич.

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