|Сутки в зоне АТО: пророссийские боевики раз нарушили перемирие
|17.03.2018 11:15
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Ни один из военных ВСУ не пострадалЗа минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили один обстрел опорных пунктов украинских бойцов.
Фото: АР
Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.
На Луганском направлении соперник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.
Напомним, с полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался полной мере.
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