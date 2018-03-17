Что вообще известно о Дне святого Патрика? 17 марта все желающие распивают виски и пиво, ходят в одежде зеленой окраски, веселятся и танцуют.

А в чем же суть праздника, кто такой этот Патрик и стоит ли украинцам отмечать этот день? На эти вопросы можно с легкостью ответить, пишет со ссылкой на .

Данный праздник родом из Ирландии. Однако сначала его праздновали совсем не так как сейчас. Громкие празднования с танцами, пением и реками алкоголя считались грехом. Власти Ирландии на официальном уровне запрещали пабам работать 17 марта. И продолжалось это вплоть до 1961 года.

В целом праздник имеет вполне религиозную основу: день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Праздник символизирует принятие христианства в Ирландии, а также празднование культурного наследия страны.

А вот праздник, к которому мы привыкли, создали за пределами Ирландии. Выходцы из страны начали праздновать День святого Патрика ярко, с алкоголем, танцами и переодеваниями. Также в честь этого праздника начали устраивать парады. Первый из них устроили в , а именно в Бостоне. Датируется это событие 1737 годом. Тогда же появилась традиция праздновать в пабах вместо в церкви.

В Чикаго на праздник каждый год (с 1962 года) красят реку в зеленый цвет! Для этого в воду добавляют 20 кг красителя. Чтобы защитники природы были спокойны, используют краситель на растительной основе.

Национальный праздник 17 марта в: Ирландии, Нигерии, Мексике.

Во всех этих странах большое количество выходцев из Ирландии. Однако в ХХ веке, в эру глобализации, праздник начали отмечать во всем мире. После распада СССР – и в Украине.

Святой Патрик – первый епископ, защитник и борец за свободу Ирландии. Его считают основателем христианства в Ирландии.

Однако он родился в Британии, а не в Ирландии. Когда он был подростком, его похитили ирландские пираты. В Ирландии парень работал пастухом. Однако спустя годы он бежал обратно на родину.

По данным исследователей, отец Патрика был дьяконом. Однако в молодости его не слишком интересовала вера. Уже вернувшись в Британию, ему приснился сон, в котором ирландцы попросили его вернуться и рассказать о Боге. Этот сон он считал вещим.

Поэтому в возрасте 28 лет он возвращается в Ирландию в качестве епископа. Проповедует христианство и борется за свободу страны, становится всенародным любимцем.

Главным символом празднования является трилистник клевера. Считается, что именно это растение выбрал сам священный Патрик (как символ священный Троицы).

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