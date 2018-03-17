Учёные не могут объяснить феномен жизни известного физика.

Недавно на 77-м году жизни скончался легендарный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, жизнь которого была и остается загадкой Esoreiter, информирует svodka.net.

Этот английский ученый считался одним из величайших умов современности, он был всемирно признанным научным гением и одновременно иконой поп-культуры. Занимаясь изучением возникновения мира, а также теориями «жизни и смерти» черных дыр, Хокинг, по словам его многочисленных коллег, внес невероятный вклад в космологию, который вряд ли сможет быть оценен простыми обывателями.

Удивительнее только то, что большинство своих открытий замечательный британец сделал, будучи полностью обездвиженным. В возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, который впоследствии привел к параличу только тела. Врачи предрекали, что физик проживет не больше 23 лет, однако Хокинг, вопреки прогнозам медиков, дожил до самой старости, еще и обрел мировую известность.

Смерть этого человека стала большой трагедией для его коллег и поклонников, однако она вряд ли оказалась для кого-то полной неожиданностью. Более того, нашлись конспирологи и альтернативные исследователи, которые выдвинули предположение, что ученый в самом деле должен был умереть из-за своего недуга еще в молодости, однако некие могущественные силы поддерживали в нем все это время жизнь.

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Канадский уфолог Джордж Скулко сообщает, что продолжительность жизни Стивена Хокинга в самом деле является настоящим чудом. Несмотря на то что ученый был все время окружен врачами, сиделками и любящими людьми, он продемонстрировал прямо-таки феноменальную живучесть – с такой-то болезнью.

Зачем инопланетянам поддерживать жизнь парализованного ученого? «Пока мое тело приковано к инвалидному креслу, мое сознание бороздит просторы Вселенной», – говорил Хокинг.

Узнав о смерти физика, Скулко задался неожиданным вопросом: а что, если «ментальные путешествия» парализованного англичанина не остались незамеченными для других жителей космоса? Что, если представители некоей внеземной цивилизации, несравнимо опережающей нас в развитии, выбрали Хокинга в качестве посредника между собой и людьми, поведав ему некоторые секреты мироздания?

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Познания Стивена об устройстве Вселенной оказались очень обширны, и откуда этот индивидуум, находившийся в столь незавидном положении, получал их, остается загадкой. Хокинг и сам часто намекал на то, что его мозг являлся лишь приемником, получавшим информацию свыше.

Могло ли произойти так, что инопланетяне не только делились с нашим сородичем информацией, но и продлевали ему дистанционно жизнь, дабы он продолжал посвящать нас в тайны Вселенной? Уфолог считает, что Хокинг и сам мог не знать о том, как эти знания попадали в его голову, и лишь догадываться, что живет так долго, только благодаря помощи из космоса.

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