В движении "Рух нових сил" заявили, что будут протестовать 18 марта против президента Украины Петра Порошенко и главы России Владимира Путина. В "Рухе нових сил" показали плакаты, с которыми планируют выйти на протесты 18 марта Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook "Каждая акция протеста начнется флэш-мобом «Путин х...йло». Выходите на площади своих городов с такими плакатами и передавайте «привет» от украинцев кремлевскому карлику. Мы помним, что 18 марта 2014-го года, кровавый правитель террористического государства Российской Федерации – Путин нагло включил Крым, территорию Украины, в состав РФ, сделав фейковый референдум", – говорится на странице движения.В "Рухе нових сил" отметили, что 18-го марта в России проходят выборы, в том числе на оккупированной РФ территории украинского Крыма."Бывший «кагебист» «зачистил» всех политических конкурентов и установил диктатуру в России. Мы знаем, что выборов в РФ нет. Из механизма демократии и влияния граждан на формирование органов своего государства, выборы в РФ превращены в фарс, «всенародний одобрямс» советского образца, где рабам разрешено поддержать заранее определенного победителя", – рассказали в движении.По мнению политической силы, президент Украины Петр Порошенко "упорно навязывает" стране режим, наподобие путинскому."Мы ему не позволим это сделать! Мы не станем на колени перед его псами. Мы не позволим превратить Украину в копию периферии путинского паханата", – говорится в заявлении "Руху нових сил". https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1945803985733432 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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