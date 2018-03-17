В ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Объявляются персонами нон-грата и направляются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, выражается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других мер", - добавили в российском МИД.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.