Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка минулого тижня випустила дитячу книжку "Кажан Жан" та оголосила про створення власного видавництва, не збирається зупинятися на двох книжках - дитячій та "З ким їсть та спить Ольга Фреймут". Так, у планах зірки книга про правила етикету і кілька уривків телеведуча вже опублікувала у мережі.



У новому дописі директриса "Від пацанки до панянки" розповіла, як справити негативне враження.



Правило 1. Завжди спізнюйтесь



Якщо ви хочете, щоб про вас погано подумали – обов’язково спізніться. Взагалі людей, які спізнюються, всерйоз не сприймають. Зараз солідарно казати: «спізнилася, бо була в заторах». І от я подумала, що поганого в тому, щоб бути правдивим? Наприклад, сказати: «Робила укладку, фен загорівся, довелося гасити волосся». Або: «Вибачте, будь ласка, я спізнилась, тому що заїхала в кафе випити каву, бо у вашому офісі дають чай не зовсім смачний».



Правило 2. Приходьте завжди завчасно



Прийти завчасно – це гірше, ніж спізнитись. Ось приклад з мого життя. У мене троє дітей і у двох є няні. Ми постійно цих нянь шукаємо-шукаємо: то вони нас не влаштовують, то не такий вигляд мають, то не надто ерудовані, то вони сплять на моєму ліжку. Оскільки няні приходять на восьму ранку, то в них є ключі від нашого будинку. Якось я з Євдокією на руках о сьомій ранку спускаюся з другого поверху на кухню зробити собі каву. На мені спідня білизна. Дивлюся – а за столом сидить няня. І, на відміну від мене, ця няня одягнута. Враження в мене про неї було зіпсовано назавжди. Тепер ви розумієте, чому прийти завчасно – це гірше, ніж спізнитися.



Правило 3. Видавати голосні й дивні звуки.



Ніщо так не дратує оточення, особливо при першій зустрічі, як коли людина голосно гигоче. Не усміхається, а регоче.



Показує не просто передні зуби, а всі корінні і навіть пломби на зубах мудрості. Не культурно, не ввічливо.



Правило 4. Постійно нахвалюйте себе



Четверте правило, як абсолютно зіпсувати враження про себе – це при першій розмові постійно «Якати» і розповідати про свої досягнення.



Навіть якщо ви щойно повернулися з Місяця, отримали Нобелевську премію або бачили всіх святих – мовчіть.



Правило 5. Використовуйте нецензурну лексику та говоріть неграмотно



Мова – ваш паспорт. От мої пацанки навіть не можуть з днем народження одна одну без матюків привітати. Це теж проблема.



Стримуйте свою негативну лексику й не говоріть дурниць.



Нещодавно я літала до Штатів і мені дуже сподобалося, як колеги-американки, які одна одну не дуже полюбляють, роблять компліменти. Вони звертають увагу на взуття й кажуть: «Ooo, you have a so nice shoes!». Та ці капці, чесно, були вже стоптані. Але одна другій так щиро це сказала, що, мені здалося, вони потоваришували.





