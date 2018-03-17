Россия нарушила международное право и проявила агрессию в отношении Соединённого Королевства, считает официальный Лондон, обвиняя Москву в покушении на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Великобритания приостановила запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между двумя странами, отозвано приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Великобританию. Высылаются 23 российских дипломата. Члены королевской семьи и функционеры британского правительства не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в Москве.

Сергей Лавров, в свою очередь, пообещал в ответ на действия Лондона выслать британских дипломатов.

Я не думаю, что нынешний скандал напрямую связан с президентскими выборами в России, какой бы ограниченной особой ни была Тереза Мэй. А она действительно крайне ограничена. В вышедшей в прошлом году в Великобритании книге о её превращению в премьер-министра отмечено, что предел интеллектуальных возможностей Мэй – это судоку. Кроме того, там очень чётко зафиксирована одна важная и характерная её черта – эмоциональная тупость. Положение Мэй — очень шаткое, ей нужно привлечь к себе какое-то внимание. И в самой Великобритании, где она не пользуется особым уважением,и в мире, ибо на фоне Макрона, Трампа она, непременно, проигрывает.

Но дело, конечно, не только в ней. Её действия совпадают с интересами той части британского истеблишмента, которая идёт на резкое обострение отношений с Россией. Это давление – прогнёмся мы или нет. Если учесть, что мы прогнулись по поводу Олимпиады, то на Западе возникло ощущение, что и сейчас получится.

Должен сказать, что хватает вещей, которые мне не нравятся. Так, я читаю, что наш МИД приступил к разработке ответных мер. Да эти меры должны были быть давно готовы! И в тот же день, когда объявили о высылке наших 23 дипломатов, нужно было выслать объявить о высылке 46 британских дипломатов! Хорошо, пусть тоже 23-х, но делать это нужно было сразу. Неповоротливость, работа в режиме квашни не делает чести нашему МИДу. Делать всё нужно значительно быстрее.

Мы находимся в состоянии гибридной войны, нужно быть готовыми к любым поворотам, все ходы, формы ответов должны быть проработаны, только выбирай. Это как теория дебютов. Но почему-то у МИДа с теорией дебютов дело обстоит очень неважно.

Опасения, что наши ответные решения могут привести к реальным боевым действиям – я не разделяю. Что может Великобритания сделать против ядерной державы России? Кроме того, я не уверен, что те же американцы или французы поддержат Лондон. Максимум – это экономическая война, которая и так уже идёт.

А вот если мы в очередной раз адекватно не отреагируем, то Британия будет только усиливать давление. У англо-саксов манера работы очень простая – давить, пока не сопротивляются. Поэтому нужно продемонстрировать готовность к очень жёстким мерам. Высылка дипломатов – совершенно традиционный обмен ударами.

Кроме того, все эти выпады Лондона сигнал нашей «пятой колонне» — мол, давайте, ребята, шевелитесь. Например, Собчак уже отреагировала, объявила, что считает действия британцев правильными. Мы должны осознавать, что любое давление на Россию – помимо прочего, ведёт к активизации пятой колонны. Ещё и следовательно наша реакция должна быть абсолютно чёткой. По большому счёту, Собчак за все её выступления, за разговоры по поводу Крыма — у нас же есть закон о посягательстве на целостность государства- давно надо было снять с выборов. У государства всегда есть масса возможностей пресечь любую подобную деятельность. Например, отсечь от финансовых потоков и создать информационный вакуум. Так что, если государство захочет, тот оно, конечно, сможет. Другой вопрос, если не хочет.

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