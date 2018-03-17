|РФ высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона
|17.03.2018 11:47
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В субботу, 17 марта, в России объявили о закрытии Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия властей Великобритании, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что британского посла Лори Бристоу вызвали в министерство иностранных дел РФ и объявили, что 23 сотрудника миссии объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны.
Кроме этого, российская сторона закроет Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а в Москве прекратит деятельность Британского совета на территории России.
По данным источника, соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.
Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
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