|
Политолог Орешкин: Япония на клочке территории производит в четыре раза больше, чем вся РФ, а мы боремся за Крым
|
17.03.2018 11:47
|
Сопоставимая с Россией по числу жителей Япония занимает площадь,
меньше территории республики Коми, однако РФ вместо развития своих
земель тратит около $2,2 млрд в год на захват Крыма, отметил
российский политолог Дмитрий Орешкин. Орешкин: Все население
России можно загнать на территорию республики Коми Фото:
svoboda.org "Япония по площади 380 тыс км². Для справки: территория
республики Коми – 420 тыс км² – то есть, побольше, чем у
Японии. Иркутская область – 775 тыс км², ровно в два раза
больше чем у Японии", – рассказал он.Орешкин отметил, что 13
субъектов РФ превышают Японию по площади."Но какое население?
Население Японии 128 млн человек, в России – 143 млн, 145 млн с
Крымом. Совместимые цифры. Представьте себе, все население России
можно загнать на территорию... республики Коми... При этом японцы
производят в четыре раза больше валового внутреннего продукта, чем
вся Россия. Вот на этом клочке территории, большая часть которого
занята сейсмически опасными горами, они построили оседлую культуру
с немыслимой интенсификацией сельского хозяйства", – рассказал
он.Политолог добавил, что в это время Россия, имея 17 млн км²
территории, захватила Крым."Мы боремся за то, чтобы присоединить
еще Крым, не имея возможности и желания интенсифицировать свою
собственную территорию, вот это и есть"империя наизнанку". В
пропагандистском пространстве "Крым наш", – замечательно. А то что
каждый год он нам стоит минус 125 млрд руб из российского бюджета,
– об этом как-то не говорится", – подчеркнул Орешкин.Он добавил,
что эквивалент примерно $2,2 млрд "не сломит спины российскому
бюджету"."Но если посмотреть, за три года это получается почти 400
млрд рублей", – подытожил политолог.
https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/354537708371837/
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16
марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира. В данный момент между
материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой
годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года –
Россия намерена провести на захваченном полуострове президентские
выборы. 1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала
международное сообщество не признавать предстоящие российские
выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр
Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать
в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная
ответственность по статье "государственная измена" Уголовного
кодекса Украины.15 марта 2018 года Совет безопасности ООН
провел заседание по ситуации в Крыму перед выборами президента
РФ. Проведение слушаний инициировала делегация Украины, ее
поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция,
Великобритания, Польша, Нидерланды и США. Украинская сторона
настояла на нелегитимности выборов президента России в Крыму.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира