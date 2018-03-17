Сопоставимая с Россией по числу жителей Япония занимает площадь, меньше территории республики Коми, однако РФ вместо развития своих земель тратит около $2,2 млрд в год на захват Крыма, отметил российский политолог Дмитрий Орешкин. Орешкин: Все население России можно загнать на территорию республики Коми Фото: svoboda.org "Япония по площади 380 тыс км². Для справки: территория республики Коми – 420 тыс км² – то есть, побольше, чем у Японии. Иркутская область – 775 тыс км², ровно в два раза больше чем у Японии", – рассказал он.Орешкин отметил, что 13 субъектов РФ превышают Японию по площади."Но какое население? Население Японии 128 млн человек, в России – 143 млн, 145 млн с Крымом. Совместимые цифры. Представьте себе, все население России можно загнать на территорию... республики Коми... При этом японцы производят в четыре раза больше валового внутреннего продукта, чем вся Россия. Вот на этом клочке территории, большая часть которого занята сейсмически опасными горами, они построили оседлую культуру с немыслимой интенсификацией сельского хозяйства", – рассказал он.Политолог добавил, что в это время Россия, имея 17 млн км² территории, захватила Крым."Мы боремся за то, чтобы присоединить еще Крым, не имея возможности и желания интенсифицировать свою собственную территорию, вот это и есть"империя наизнанку". В пропагандистском пространстве "Крым наш", – замечательно. А то что каждый год он нам стоит минус 125 млрд руб из российского бюджета, – об этом как-то не говорится", – подчеркнул Орешкин.Он добавил, что эквивалент примерно $2,2 млрд "не сломит спины российскому бюджету"."Но если посмотреть, за три года это получается почти 400 млрд рублей", – подытожил политолог. https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/354537708371837/ Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия намерена провести на захваченном полуострове президентские выборы. 1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.15 марта 2018 года Совет безопасности ООН провел заседание по ситуации в Крыму перед выборами президента РФ. Проведение слушаний инициировала делегация Украины, ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США. Украинская сторона настояла на нелегитимности выборов президента России в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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