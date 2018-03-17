Самый трудный шаг при отказе от алкоголя – признать проблему, осознать что зависимость имеет место. Если же вы все-таки задались вопросом «как бросить пить?», то не стоит медлить, пора избавиться от алкогольной зависимости.

«» подготовил реальные советы, которые помогут отказаться от вредной привычки, передает .

Как бросить пить: все, что нужно знать о зависимости

Алкоголизм – это заболевание, которое затрагивает все сферы человеческой жизни. Его тело, душу, психику, социальные отношения. Кроме того, эта зависимость может привести к смерти.

Предпосылки возникновения алкоголизма:

употребление алкоголя и табака является сегодня социальной нормой. То есть это абсолютно легально, а иногда даже поощряется со стороны общества;

нездоровая семейная атмосфера;

зависимость у других родственников или друзей;

доступность алкоголя;

модные рекламные ролики, которые пропагандируют употребление алкоголя;

жизненные неурядицы;

отсутствие позитивного примера;

неадекватная самооценка;

стресс.

Как избавится от алкогольной зависимости: стадии заболевания

Алкогольная зависимость – заболевание, которое быстро прогрессирует. При этом переходы между стадиями оказываются вялыми и малозаметными. Сначала люди начинают выпивать в компании или на семейных застольях. Если у человека большая семья или много друзей, с которым он любит посидеть за столом и выпить, то вероятность стать алкоголиком значительно возрастает, особенно, если у человека есть к этому предрасположенность. Это происходит потому, что такие мероприятия входят в привычку и становятся нормой поведения. Так начинается алкогольная зависимость.

На первой стадии человек чувствует себя хорошо и не ощущает потребность в опохмелении.

На второй стадии уже появляется похмельный синдром, который сопровождается головными болями, жаждой, нарушением сна, раздражительностью, болями в сердце и другими симптомами.

Третья степень зависимости характеризуется уменьшением количества выпитого. При этом увеличивается количество приемов в течение дня. Следовательно, человек постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.

На этой стадии усиливаются проблемы со здоровьем: похмельный синдром усиливается, запои становятся более длительными, поражается печень и другие органы, появляются проблемы с потенцией, гормональные проблемы, психические отклонения. Кроме того, у зависимого появляется алкогольный делирий, который в народе называется «белочкой».

На третьем этапе алкоголизма человек начинает деградировать, он теряет контроль над количеством выпитого, организм истощается, повышается риск летального исхода.

Как бросить пить алкоголь самостоятельно: психологические советы

Прежде только зависимый человек должен признаться в том, что у него есть алкогольная зависимость. Бросить пить нужно в первую очередь для себя.

Поощряйте себя. Многие люди так сосредотачиваются на проблема «как бросить пить водку», что забывают о главном – хвалить себя за успех.

Ни в коем случае нельзя обвинять себя в случае провала. Специалисты уверены, что чувство вины пагубно сказывается на дальнейшей борьбе с зависимостью. Алкогольная зависимость – это серьезный вызов, который побороть будет непросто.

Заручитесь поддержкой близких. Психологи уверены, что поддержка родственников и друзей усиливает стремление алкоголика побороть зависимость.

Кроме того, существуют специализированные клубы, например, общество алкоголиков, которые помогут сформировать новый взгляд на жизнь – без алкоголя. Зачастую на таких собраниях выступают люди, бросившие пить, делятся своим опытом и мотивируют на борьбу других. К слову, такие общества гарантируют анонимность.

Загрузите свою жизнь делами. Не оставляйте себе времени на мысли о выпивке. Вставайте раньше, включите в ежедневные дела упражнения, возможных вариантов множество. В конце концов, прекратить пить – это начать жизнь с чистого листа.

Обратите внимание на свои физиологические или психологические проблемы. Многие алкоголики начинали пить именно из-за каких-то проблем, связанных со своим здоровьем. Обратитесь к врачу, чтобы устранить первопричину своего алкоголизма.

Как заставить мужа бросить пить

Многие женщины отдали многое, чтобы их мужья перестали пить. Но универсального способа нет. Прежде только, зависимый должен сам понять зачем ему это нужно, осознать последствия алкоголизма, которые могут повлечь смерть.

Как бросить пить пиво

Мало кто знает, но именно пиво один из самых опасных напитков для мужчин. В нем содержится женский гормон эстроген. Вследствие регулярного употребления этого напитка приводит к тому, что мышцы живота деградируют, а следовательно появляется всем известное «пивное брюхо».

Эффективные способы избавления от алкогольной зависимости

Существует множество методик, которые помогут отвыкнуть от алкоголя. Прежде только, зависимому нужно научиться расслабляться и успокаиваться без выпивки. Вот несколько методик, которые в этом помогут.

Йога. Занимайтесь йогой, чтобы привести свои мысли в порядок, оздоровить тело, успокоиться. Практика йоги начинается с освоения дыхания. Правильное дыхание – это тоже своего рода упражнение, которое помогает очистить мысли от негатива, привести свой внутренний мир в состояние покоя. Медитация – это концентрация на чем-то одном: дыхании, образе, мысли. Таким образом, все остальные, посторонние мысли покидают ум. А это очень полезно – на время отрешиться от проблем. Спорт. В период отказа от алкоголя обязательно нужно заняться спортом. Физические нагрузки помогут не только оздоровить свое тело, но и привести в чувство свой ум. Очень полезны коллективные виды спорта. Спорт помогает снять стресс, расслабить тело, мышцы, очистить мысли от негатива. Физическая усталость – лучший лекарь от депрессии. Здоровое питание. Начните следить за своим рационом. Стоить есть больше каш, фруктов и овощей, которые будут выводить из организма продукты распада алкоголя. Кроме того, обязательно нужно пить много воды – не менее двух литров в сутки. Обратитесь к специалисту. Не стоит пренебрегать помощью врачей, ведь алкоголизм – это физиологическая проблема. А психологи и наркологи помогут быстрее справится с этим недугом.

Как бросить пить: кодировка

Кодировка – давно известный метод отказа от алкоголя. Его использовали священники в 19 веке, чтобы избавить от пьянства своих прихожан. Алкоголик давал клятву больше не пить своему священнику. Методика была рассчитана на то, что зависимый будет бояться божьего гнева.

В основе кодировки от алкоголизма лежит страх перед алкоголем, внушается установка «выпьешь алкоголь – умрешь». Человек, нарушивший данную установку, может заплатить различными психическими расстройствами.

Кодирование от алкогольной зависимости препятствует употреблению алкоголя, однако не устраняет причины, приведшие к алкоголизму. Поэтому после кодирования от алкоголизма важно найти причины, приведшие к этому заболеванию, необходимо проконсультироваться с опытным психологом, врачом-наркологом и начать прививать пациенту весть к трезвой жизни.

Следует понимать, что такая процедура может проводится исключительно с согласия и желания пациента. Иначе человек может сорваться, и оказать повторную помощь становиться очень сложно. Кодировка от алкоголизма сопровождается большим психическим напряжением и способна вызывать скрытую агрессию, которая может проявляться на работе или дома.

Как бросить пить: народные средства

Народная медицина предлагает множество рецептов от алкоголизма. Мывыбрали самые действенные способы, которые помогут бросить пить.

Сбор из трав. Возьмите по 20 г тысячелистника обыкновенного, полыни горькой, зверобоя продырявленного, по 10 г дягиля лекарственного и тимьяна ползучего, 15 г мяты перечной и 5 г можжевельника обыкновенного. Все смешайте и измельчите. В фарфоровой посуде запарьте 1 столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка. Через 10-15 минут процедите и выпейте. Принимайте по 1 стакану 3-4 раза в течение 10 дней. Через 5 дней снова повторите 10-дневный курс. Так продолжайте на протяжении 2-8 месяцев.

Березовые дрова от алкоголизма. Щедро посыпьте сахаром сухие березовые дрова и подожгите. Когда хорошо разгорится – потушите костер, а образовавшимся дымом дышите. Затем сразу выпейте водки – отбивает желание пить алкоголь. Если не поможет – повторите еще несколько раз.

Кастрюлю емкостью не менее 3 л наполовину заполнить неочищенным овсом (в шелухе), залить доверху холодной водой, довести до кипения, кипятить на слабом огне 30 минут, отвар слить. В этот отвар добавить 100 г цветков календулы, закутать в одеяло, настоять 10–12 часов и процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день до еды. Желание выпивать исчезает.

6 столовых ложек измельченных сухих листьев копытня европейского заварить в полулитре кипятка. Настаивать 2 недели в темном месте. Утром дать больному сначала выпить 100 мл настоя, а затем 100 мл водки. Повторить то же самое днем. Вечером дать только 100 мл водки. Побочный эффект – рвота. После принятия еще 300 мл водки и повторного побочного эффекта больной отказывается от спиртных напитков. Для закрепления лечения следует употребить еще 100 мл настоя.

2 столовые ложки листьев толокнянки залить стаканом воды. Кипятить 15 минут. Принимать по 1 столовой ложке 5–6 раз в день.

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