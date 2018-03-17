По словам первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, подразделения полиции, которые противостоят организованной преступности, с каждым днем становятся сильнее. Аброськин: Чувствуем ли мы противодействие воровского мира? Да, воры объединились ради сопротивления нам Фото: npu.gov.ua "В 2014 году за первые два месяца была пресечена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций, тогда как за подобный период этого года – 60. Количество раскрытых полицейскими банд увеличилось с трех в 2014 году до девяти – в 2018-м. Также в этом году уже разоблачены 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи – в 2014 году", – заявил Абрроськин.По его словам, подразделения полиции, которые противостоят оргпреступности, "с каждым днем становятся сильнее"."Чувствуем ли мы противодействие воровского мира? Да, воры объединились ради сопротивления нам, задействуют все свои коррумпированные связи, используют все свои "возможности", но мы от этого становимся только крепче", – добавил первый замглавы Нацполиции. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1850178281941504 В феврале 2018 года Аброськин заявлял, что 2017 году правоохранители задержали 307 участников организованных преступных группировок. 3 февраля первый замглавы Нацполиции говорил, что в Украине создадут подразделение по борьбе с организованной преступностью до конца 2018 года.В составленном экспертами Всемирного экономического форума рейтинге стран по уровню организованной преступности Украина заняла 113-е место из 137 стран. Рейтинг был опубликован в ноябре 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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