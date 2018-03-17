В субботу, 17 марта, примерно в 02:30 на центральном железнодорожном вокзале Киева мужчину ударили ножом в лицо, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что на вокзале между мужчинами возник конфликт, врезультате которого мужчину ударили предметом, похожим на нож, прямо в лицо.

По данным источника, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

"Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо", - прокомментировали в полиции.

Кроме этого, полиция задержала нападавшего. Им оказался, ранее судимый мужчина, который приехал в Киев погостить и злоупотреблял спиртными напитками.

Как сообщал svodka.net ранее, в ресторане быстрого питания Пузата Хата обнаружили мужчину с перерезанным горлом.

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