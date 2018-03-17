Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме северных областей, снег, в южной части с дождем; метели, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Карпатском регионе и большинстве центральных областей сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег; в южной части кое-где сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

В северных областях ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков; отдельные порывы ветра 15-18м/с.

На дорогах Украины гололедица. Температура ночью 9-14°мороза, на севере Левобережья 15-17°, днем 6-11° мороза; в южной части и кое-где на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на побережье морей и в Приазовье кое-где 2-4° тепла; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 10-12° мороза, 8-10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была +20,8 в 2012г., самая низкая ночью -18,7 в 1898г.

В ночь на понедельник, 19 марта, в Украине снег, метели, снежные заносы, в Приазовье мокрый снег, кое-где гололед, в центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях сильный снег; днем в восточных, Полтавской и большинства северных областей снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах Украины гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, на севере Левобережья до 16° мороза, на побережье морей 2-7° мороза; днем в большинстве областей 3-8° мороза, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 19 марта. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.