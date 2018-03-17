Стало известно о главных методах обмана украинцев мошенниками и аферистами, пишет со ссылкой на .

Так, одним из самых популярных способов является реклама бесплатного подарка на подозрительном сайте. Правоохранители советуют испытывать номера телефонов, владельцы которых сулят баснословный выигрыш, в поисковиках.

Существуют особые сайты черные, на которых пострадавшие оставляют отзывы, соответственно, можно уберечь себя от аферистов.

Чаще только в этой схеме мошенники предлагают оплатить несколько процентов стоимости дорого “бесплатного” подарка, мотивируя это оплатой налогов и пошлин.

Также мошенники регулярно “ловят” клиентов на ресурсах, которые посвящены купле-продаже жилья.

“Они оставляли на сайте объявления по продаже чего-либо, в дальнейшем получали плату — в стопроцентном размере или же предоплату”, — рассказывают правоохранители.

Также обманывают при аренде жилья. Мошенники снимают жилье на сутки, а затем, заманивая низкой ценой, сдают квартиру на долгий срок с предоплатой и исчезают.

На уловки мошенников попадаются и продавцы, у которых под предлогом оплаты выманивают данные о банковской карте, а позже снимают деньги.

Не теряет популярности и воровство автомобильных номеров, которые мошенники предлагают вернуть владельцу за вознаграждение.

Популярна и предприятие со звонком “родственникам”. Легенду аферисты используют обычную: родственник совершил уголовное преступление, а чтобы спасти его от тюрьмы нужно заплатить. Мамам и бабушкам, которые находятся под впечатлением, часто не приходит в голову перезвонить детям, они поспешно отдают деньги аферистам.

В то же время, выманивают мошенники деньги у людей и в общественных местах между белого дня. Чаще только их “жертвами” становятся пожилые люди. Например, в конце прошлого года мошенники обещали скидки на покупки в определенных торговых точках, но для этого “участникам акции” нужно было подтвердить свою платежеспособность. Жертва приносила сбережения, который вкладывали в “акционный” конверт и запечатывали, но потом умело подменяли.

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