Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что российским спецслужбам не было смысла организовывать покушение на экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Хинштейн: Ущерб, который нанес Скрипаль, не сопоставим с ущербом, нанесенным многими другими перебежчиками Скриншот: Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в эфире канала "Россия 1"."На территории западных стран, в том числе в Великобритании, проживает порядка 30 предателей, перебежчиков, людей, нанесших серьезный убыток интересам нашей безопасности. Я имею в виду только бывших сотрудников спецслужб", – рассказал он.По словам Хинштейна, в Великобритании есть гораздо более опасные для России бывшие сотрудники спецслужб."Скажем, живущий в той же самой Англии, в том же Лондоне, Олег Гордиевский, прежний исполняющий обязанности резидента разведки в Лондоне, заочно, кстати говоря, осужденный к высшей мере наказания еще в советские времена", – отметил он.Советник главы Росгвардии подчеркнул, что у России нет "формально-правовых претензий к Скрипалю"."Он не занимал активную позицию, он не принимал участия в антироссийских русофобских шоу, в отличие от других перебежчиков, в отличие от того же Калугина (бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин выступал в прессе и свидетелем на судебных процессах против выявленных и арестованных агентов КГБ. Сейчас он проживает в США. – ). Он не наносил сегодня никакого ущерба нашей безопасности... Ущерб, который он нанес, не сопоставим с ущербом, нанесенным многими другими перебежчиками. Скажем, полковником Потеевым, который выдал сеть наших нелегалов", – продолжил он.Хинштейн добавил, что ликвидировать Скрипаля не было смысла."Чтобы это сделать, нужно быть абсолютно умалишенным", – подытожил он.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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