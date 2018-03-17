Вечером в минувшую пятницу (по времени США) сотрудники Национального парка Йеллоустоун сообщили о том, что в четверг начал извержение Steamboat Geyser – самый высокий в мире активный гейзер, спавший с 2014 года.

Гейзер находится в популярной зоне просмотра, известной как бассейн Гейтса Норриса, и его извержение произошло примерно в 7:30 вечера, что привлекло десятки возбужденных зрителей.

По свидетельствам очевидцев гейзер ревел как пароход или локомотив (за что и получил такое название) и начало его извержения сопровождалось ощутимым вздрагиванием земли. Сразу после этого к гейзеру побежали толпы находившихся неподалеку людей, чтобы своими глазами увидеть водяной столб до того, как он исчезнет.

Последнее извержение Steamboat Geyser было в 2014-м году:

Исторически гейзер извергается в среднем один раз в 50 лет, однако иногда промежуток между извержениями внуцтри цикла может составлять только 4 дня. До 2014-го было еще одно извержение в 2013-м, но до этого гейзер спал после серии очень частых, коротких извержений 1989 – 1991 гг. Остальные извержения Steamboat Geyser были в 1961-м и в 1911-м году соответственно.

По мнению независимых экспертов такое необычное изменение периодичности гейзера на фоне непрекращающегося сейсмического роя в районе Кленового ручья прямо связано с продвижением к поверхности магмы.

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